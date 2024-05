MOZANIEL PROMOVE ENCONTRO COM PRÉ-CANDIDATOS DO PROGRESSISTAS E APOIADORES EM BAIXA DO MEIO

Na tarde deste sábado (04), ex-prefeito Mozaniel Rodrigues, do partido Progressistas, promoveu um encontro com vários pré-candidatos a vereador em sua casa, localizada no distrito de Baixa do Meio. O evento contou com a presença de dezenas de lideranças e apoiadores, que participaram de um amplo diálogo, reforçando vínculos e incentivando os líderes engajados na campanha de pré-candidatura de Mozaniel.

Durante as últimas duas décadas, Mozaniel tem sido o principal nome da oposição em Guamaré, marcando presença em todas as eleições municipais recentes, sempre em contraponto ao grupo do ex-prefeito Hélio de Mundinho.

A reunião foi bem-sucedida, com grande participação dos pré-candidatos e lideranças convidadas por Mozaniel, apesar da ausência de alguns por motivos de saúde ou compromissos previamente marcados.

Mozaniel destacou a importância da coletividade em sua fala: “Os verdadeiros líderes deste projeto são todos vocês que estão aqui hoje. A liderança é um papel que cada um pode desempenhar. Aqui, não há hierarquia nem distinção de importância entre as pessoas. Todos são ouvidos e considerados. É uma grande alegria e motivo de orgulho para mim ver cada um de vocês aqui, representando a genuína e autêntica mudança para Guamaré.”

Recentemente, o ex-prefeito tem intensificado suas atividades pelo município, visitando diferentes áreas, escutando e se envolvendo diretamente com as questões da comunidade, sempre atento às suas necessidades e demandas.