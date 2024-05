MPRN INCENTIVA CAMPANHA DO MPRS DE DOAÇÃO PARA A POPULAÇÃO GAÚCHA

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) está apoiando a campanha movida pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRN) para coleta de doações destinadas às vítimas das fortes chuvas que atingem o estado gaúcho. O MPRN se solidariza com a população atingida pelos impactados causados pelas fortes chuvas que já deixaram mais de 800 mil pessoas desabrigadas.

Diante da tragédia, o MPRS formalizou a campanha com a criação de um Pix específico para receber as doações. Os recursos depositados no Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), presidido pelo Ministério Público gaúcho, serão revertidos em favor das pessoas atingidas pelas cheias dos rios. Utilize o QR code acima e doe qualquer valor, sua contribuição pode fazer toda a diferença.

Chave pix (CNPJ): 25.404.730/0001-89

Identificador: “ENCHENTES RS – DOAÇÃ0” | Banrisul

MPRN