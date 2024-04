MULHER VINDA DE GUAMARÉ FAZ CESARIANA EM NATAL SEM ESTAR GRÁVIDA

Uma mulher, que teve a identidade preservada, passou por uma cesariana sem estar grávida no Hospital Doutor José Pedro Bezerra, mais conhecido como o Hospital Santa Carina, na zona Norte de Natal.

A paciente veio de Guamaré e chegou à unidade com a indicação de cesárea, pelo seu quadro clínico, com cartão de pré-natal preenchido e laudos de ultrassonografia, além de estar acompanhada por familiar.

Após o procedimento, a equipe teve acesso a um exame recente, que estava em posse da familiar, indicando que não havia gestação. A direção do hospital está produzindo um relatório interno sobre o caso, incluindo apuração sobre a motivação dos envolvidos.

A mulher já teve alta e retornou à sua cidade de origem. Há relatos de que a equipe médica ficou bastante impressionada com o caso.

Após o episódio, o Hospital Santa Catarina abriu um processo de apuração para descobrir o que houve. “A direção do Hospital Dr. José Pedro Bezerra informa que está apurando junto às equipes envolvidas, bem como as unidades de origem de encaminhamento e a de assistência pré-natal à paciente, as circunstâncias do caso”, diz a nota.

“A direção do hospital está produzindo um relatório interno sobre o caso, incluindo apuração sobre a motivação dos envolvidos. Ressalta-se ainda que o padrão de atendimento é de que toda paciente que chega à instituição é atendida pela equipe no pronto-socorro, que faz a avaliação e encaminha para o centro obstétrico, realizando demais exames só quando forem necessários”, esclarece o comunicado.

