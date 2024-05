PARABÉNS GUAMARÉ PELOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA

Por Jandir Candeas

Hoje nossa querida Guamaré completa 62 anos de Emancipação Política, tornando-se um município com a autonomia que nossos antepassados já haviam requerido à Assembléia Provincial em 1836.

Nessa ocasião , era um pleito popular, com abaixo – assinado pelo seu povo, tendo os líderes locais, defendido o pleito na Câmara Municipal de Angicos a quem Guamaré estava ligada politicamente.

Enviado à Assembléia Provincial, foi indeferido, com o argumento de que mesmo tendo as condições financeiras de arcar com os prédios públicos necessários e sua manutenção, era pouco povoada.

Não foi interessante politicamente no momento. Após 126 anos, as conveniências do locais permitiram sua liberdade. Tendo pertencido administrativamente aos municípios de Assú, Angicos e Macau, em 07 de Maio de 1962, o Governador Aluísio Alves, desmembra nossa Guamaré do município de Macau.

A Lei 2.744, a torna independente. Seu primeiro Prefeito, João Batista do Carmo, nomeado pelo Governador, tomou posse em dezembro de 1962, promoveu a primeira eleição para Prefeito em outubro de 1963, sendo o mesmo empossado em 31 de janeiro de 1964, juntamente com a primeira bancada de Vereadores.

Parabéns, Guamaré. Deus abençoe todos que a dirigem. Que seu povo possa ser abençoado e viver em paz e tranquilidade. Sucesso.