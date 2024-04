PARADESPORTO DE GUAMARÉ NO TOPO

O paradesporto de Guamaré alcançou novos patamares de sucesso! Mais uma vez, o aluno Miguel Hudson, da Escola Maria Madalena, conquistou a etapa estadual das Paralimpíadas Escolares, garantindo sua participação na etapa nacional em São Paulo.

Na seletiva realizada em 27 de Abril, na pista de atletismo da UFRN, Miguel competiu junto a outros alunos com deficiências (PCDs). Ele, que possui TEA (Transtorno do Espectro Autista), brilhou ao conquistar a medalha de ouro nas provas de 100m rasos e salto em distância, na categoria T20.

A etapa nacional está agendada para novembro, na cidade de São Paulo, onde Miguel Hudson representará o paradesporto do RN como parte da seleção. Seu professor, Francijânio Soares, estará ao seu lado nessa jornada. Essa conquista é um testemunho não apenas do talento e determinação de Miguel, mas também do apoio exemplar oferecido pelo seu professor, pela escola, pela coordenação de esportes e pelas secretarias de educação, esportes e saúde.