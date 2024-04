POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGAS NO CONJUNTO 120 NA COMUNIDADE DE SALINA A CRUZ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia de Guamaré, prendeu na noite da ultima segunda-feira (22), um homem suspeito de tráfico de drogas no conjunto Nossa Senhora da Apresentação, mais conhecido como conjunto 120, localizado na comunidade de Salina da Cruz.

A ação se deu após os policiais estarem em patrulhamento nas proximidades quando foram informados por um transeunte que um homem de camisa preta e barba estariam vendendo drogas bem próximo do local.

Diante das informações a Equipe fez diligência ao local e encontrou um suspeito com as mesmas características. Ao proceder à abordagem foi encontrado com ele 09 trouxinhas e 04 cigarros de uma substância análoga à maconha, além de R$100,00 (cem reais) em dinheiro fracionado.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “ao ser questionado, o homem assumiu o crime e informou aos Policiais que estaria vendendo o material há cerca de 2 meses por dificuldades financeiras trazendo as substâncias do Bairro das Rocas em Natal. Foi dado voz de prisão e o homem conduzido a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar