POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR AGREDIR IDOSO COM PEDRADA EM BAIXA DO MEIO

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu um homem suspeito de agredir um idoso na tarde do ultimo domingo (05), com uma pedrada na cabeça na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré.

A ação se deu, por volta das 17h15, após os Policiais Militares receberem uma denuncia a partir da UPA de Baixa do Meio, informando que um idoso teria chegado ao local para atendimento com um ferimento na cabeça.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a Equipe fez diligência até a unidade de saúde onde conversou com a vítima. Ele informou que estava consumindo bebida alcoólica na rodoviária quando foi agredido pelas costas com uma pedrada na cabeça pelo suspeito, que segundo ela já estaria embriagado. A Equipe iniciou buscas localizando o homem. Foi dado voz de prisão pelo crime de LESÃO CORPORAL DOLOSA (Art 129 do CPB). O suspeito foi conduzido a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar