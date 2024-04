POLÍCIA MILITAR PRENDE SUSPEITO DE AGREDIR UM HOMEM COM UMA BÓIA DE PESCA EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na ultima quarta-Feira (24), um suspeito de agredir um homem com uma bóia de pesca no Conjunto Vila Maria em Guamaré.

A ação se deu após os Policiais receberem uma denúncia pelo Hospital Municipal de um homem que teria dado entrada na emergência com uma lesão na cabeça.

A Equipe fez deslocamento ao local e conversou com a vítima que informou ter sido agredido relatando aos Policiais quem seria o suspeito.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “os Policiais iniciariam buscas durante o patrulhamento localizando o suspeito próximo ao local do fato. O homem confessou o crime e informou aos PMs que aconteceu uma briga por uma discussão fútil de “bebedeira”. Foi dado voz de prisão pelo crime de LESÃO CORPORAL DOLOSA (Art 129 do CPB). O suspeito foi conduzido a Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis”. Comentou

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar