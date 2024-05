PREFEITO ZÉ ANTÔNIO SE REUNIU COM ORGANIZADORES DO II ROTA DO SAL MACAU MOTOFEST

O Prefeito José Antônio Menezes esteve reunido na noite desta quarta-feira, 8, com representantes da AMAM (Associação de Motociclistas Amigos de Macau).

A reunião teve a intenção de iniciar as tratativas para a realização do II Rota do Sal Macau Motofest que acontecerá de 30 de agosto a 01 de setembro e contará com a presença de mais de 700 motociclistas.

O evento acontecerá com apoio da Prefeitura Municipal de Macau e com recursos de emendas impositivas no valor de 17 mil reais, sendo 2 mil destinadas pelo Vereador Robson Kelly e 15 mil do Vereador Fagner Teodósio.