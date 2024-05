QUEM OLHA PRA O PASSADO PERDE UM OLHO. QUEM NÃO OLHA PERDE OS DOIS!

Chico Xavier foi um médium brasileiro, reconhecido como o maior psicógrafo de todos os tempos. Ele viveu seus 92 anos no limite, sempre com um pé na Terra e outro no além, Chico fechava os olhos e punha no papel poemas, crônicas, mensagens, que estão em quase 500 livros publicados, nos quais mortos ilustres e anônimos consolaram os vivos, pregaram a paz e propagaram o equilíbrio e a solidariedade.

Chico Xavier foi conhecido no mundo todo e, para seus admiradores fervorosos, ele foi um santo. Para os descrentes, foi no mínimo, um personagem intrigante, mas tudo que ele falou, aconselhou, e escreveu, aconteceu! Embora muitos ignoraram.

Pois bem,

Se deparar com as lições de Chico Xavier, tendo observado e pressentido que o mal estava por vir parece não ser coisas somente do sábio médium.

O que tem acontecido no cenário político administrativo de Guamaré era visível e palmar, somente os arrogantes não percebiam, vez que estava em movimento para manter um universo de mentiras e uma campanha para afastar conselhos sinceros e honestos.

Mas muito está por vir, a quantidade será frenética e promete, infelizmente carregar culpados e inocentes. Mas nada, absolutamente nada, foi por falta de aviso, de uma exposição sem maldades e justa.

Naquele tempo, o blog exerceu muito bem o papel de fio condutor entre o interesse público e a sociedade, objetivando afugentar os devaneios unipessoais, os propósitos carregados de má intenção e falsa sabedoria. Contudo, em outras vezes, o tráfego foi por diálogo particular, alertando, chamando atenção, exprimindo impressões e opiniões daquilo que considerava errado e que futuramente traria um preço coletivo e individual.

Nas últimas vezes fui criticado, instaurou-se uma tentativa de depreciação de imagem, foram insultos e alertas de que naquele ambiente não fazia parte, não era ninguém. Nesse tempo, poucos ou quase nenhuns foram capazes de se aliar contra esse lado sombrio, por medo ou comodismo, mas, conscientes que os desígnios são para se locupletar e humilhar opositores de ideias.

Nem sempre cabelos brancos são coroas de glória, especialmente para quem percorre o caminho da injustiça, para que engana, corrompe e persegue.

Se Chico Xavier sustentava que haveria de desencarnar em um dia de festa no Brasil, para que sua morte não fosse lembrada com tristeza. Em Guamaré a desencarnação será por um momento de dificuldades edificadas sem pensar no outrem, de forma irresponsável, com riscos somente para um lado. Assim, será um dia de morte de imagens e liberdades, porém, poderá ser de festa com a queda, com rompimento definitivo para aquele que plantou, semeou, colheu e disseminou o ódio.

Ao final, ficará a lição para os que não escutaram, para os que não valoraram a opinião leal e bem intencionada. Será tempo da busca por justificativas e culpados, será momento em que o dedo sujo não mais apontará, será momento em que os ímpios serão arrasados por sua própria construção maligna, e os que odeiam os justos terão seu preço estabelecido pela feroz condenação. Será tempo de reflexão para aqueles que ouviram e se omitiram, dos que partiram e falaram, dos que ficaram e perderam, dos que estão no futuro querendo estar no passado.

Será momento para que o homem cumprir em pé, o que disse sentado.

Que Deus os proteja!