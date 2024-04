RICARDINA VITOR: PREFEITO NOMEIA NOVA SECRETÁRIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO

O prefeito de Guamaré, Arthur Henrique da Fonseca Teixeira (PSDB), através da portaria Nº 221/2024, publicada nesta quarta-feira (24), no Diário Oficial do Município, nomeou, RICARDINA VITOR DE MEDEIROS, no cargo de Secretária Adjunta na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município.

Clique aqui: Portaria 221-2024 – Ricardina Sec. Adjunta Planejamento