SERVIDOR DO TJ É PRESO SUSPEITO DE MATAR PSICÓLOGA A FACADAS EM ASSÚ

A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje em Natal, o advogado e servidor da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça, João Carvalho, principal suspeito de matar a psicóloga Dra. Fabiana Maia Veras, de 45 anos, a facadas na noite desta terça-feira (23), dentro de sua residência no bairro Vertentes, em Assú.

A prisão ocorreu em um condomínio no bairro Nova Descoberta. Imagens gravadas por câmeras de segurança registraram um suspeito entrando na casa da vítima e sendo recebido por ela. Segundo a polícia, o homem preso é o mesmo que aparece nas filmagens.

Fabiana Veras foi encontrada morta dentro da casa onde morava e também realizava seus atendimentos em Assu, no Oeste potiguar, na noite desta terça-feira (23), por volta das 18h.

Crime

O vídeo mostra o homem encapuzado, usando máscara, óculos de grau e luvas, segurando uma sacola. Ele é recebido pela vítima por volta das 16h40, no portão da casa. A vítima conversa com ele normalmente, como se já o conhecesse, e passa a mostrar cômodos do imóvel.

Segundo as investigações da Polícia Civil, em seguida, o homem e a mulher entram na suíte da casa, onde o crime aconteceu. A vítima foi amordaçada e encontrada com cortes nas mãos e em outras partes do corpo.