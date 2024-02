A ONDA DO MOMENTO QUE ECOA EM GUAMARÉ, É A VOLTA TRIUNFANTE DA RÁDIO NOVA LITORÂNEA DE GERSON ALMEIDA

Em fevereiro de 2024, a Web Rádio Nova Litorânea está vivenciando um renascimento notável, tudo graças à decisão estratégica de Gerson Almeida em reassumir a direção da emissora. Após enfrentar desafios decorrentes de projetos anteriores, Gerson voltou com determinação, impulsionando o crescimento e sucesso da Nova Litorânea em apenas quatro meses.

Evolução Digna de Aplausos:

Desde o retorno e o foco do locutor Gerson Almeida, o nome “Nova Litorânea” ecoa nos quatro cantos da cidade. A audiência crescente coloca a rádio em primeiro lugar entre as web rádios da região central potiguar. A nível estadual, a Nova Litorânea orgulhosamente ocupa a 10ª posição entre as 182 web rádios no Rio Grande do Norte.

Programação Renovada:

A Nova Litorânea está prestes a oferecer uma programação que promete entretenimento e informação de alta qualidade. Destacam-se programas que marcaram época, como o aguardado retorno de “O Brega do Barata”, apresentado pelo carismático locutor Manoel Reis. Este programa nostálgico, que conquistou sucesso na antiga Rádio Aratuá, agora ressurge para encantar os ouvintes da Web Rádio Nova Litorânea.

Estreias Empolgantes:

Outra grande aposta é o lançamento de “Litorânea Esportiva”, um programa conduzido por Miguel Boente e Gerson Almeida. Indo além do futebol, o programa abordará uma variedade de temas em destaque, tanto locais quanto mundiais. Com participação de convidados especiais e transmissões ao vivo nas redes sociais da emissora, promete ser um sucesso absoluto.

Prêmios Exclusivos para Ouvintes Fieis:

Em breve, a Nova Litorânea recompensará os ouvintes assíduos que se tornarem “Cadeira Cativa” com diversos prêmios incríveis. Aqueles que sintonizam a rádio diariamente serão elegíveis para participar de promoções exclusivas, proporcionando uma experiência ainda mais gratificante aos fiéis seguidores da emissora.

Conclusão:

A Nova Litorânea está verdadeiramente ressurgindo das cinzas, conquistando corações e ouvidos por todo o estado. O retorno estratégico de Gerson Almeida e a programação repleta de novidades, juntamente com a oportunidade de ganhar prêmios exclusivos, prometem consolidar a Nova Litorânea como uma referência no cenário das web rádios. Prepare-se para uma experiência radiofônica inigualável neste novo capítulo da emissora que conquistou seu lugar no coração dos ouvintes.

Para mais informações e para acompanhar a programação, acesse:

https://www.radios.com.br/aovivo/web-radio-nova-litoranea/136990 e participe através do WhatsApp: (84)99651-9939.