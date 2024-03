ANTÔNIO WALTER: EX-PREFEITO DE LUCRÉCIA É EXONERADO A PEDIDO DO CARGO DE SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DE GUAMARÉ

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município, exonerou a pedido através da portaria nº 135/2024, ANTONIO WALTER DE ARAÚJO, do cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

A portaria da exoneração do cargo de secretário já foi publicada no diário oficial dos municípios nesta quarta-feira, 27 de março de 2024. Ainda não foi publicada a nomeação do novo secretário (a), a secretária adjunta assumiu interinamente a pasta.

Antônio Walter é ex-prefeito da cidade de Lucrécia, e tinha sido nomeado em 2023 mediante a um acordo politico. O ex-secretário de meio ambiente era pouco conhecido na cidade de Guamaré.

Há quem afirme que ele pediu exoneração do cargo para disputar um cargo politico em sua cidade pelo MDB.

Clique aqui: Portaria – 135.2024 – Antonio Walter