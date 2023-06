Câmara Municipal: Pauta da sessão ordinária desta terça-feira, 27

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 20 de junho de 2023.

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO Nº 057/2023 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Secretaria de Obras do Município onde solicita o recapeamento asfáltico das Ruas: Mateus Almeida, Flauto Praxedes (Invasores) e Rio Miassaba, no Centro da Cidade, autoria do vereador Diego de Lisete;

REQUERIMENTO Nº 058/2023 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Secretaria de Obras do Município, onde solicita ao setor de iluminação pública, a iluminação pública no trajeto do Ginásio do Assentamento Santa Paz até as casas que compõe a Vila Agrária do mesmo Assentamento, autoria do vereador Diego de Lisete.

Eudes Miranda da Fonseca

Presidente