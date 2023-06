Criminal: Operação do MPRN combate atuação de organização criminosa na região Seridó

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta quinta-feira (22) a operação Ceifador. O objetivo é combater a atuação de uma organização criminosa que age dentro e fora de unidades prisionais potiguares. Há provas que, entre outros crimes, o grupo alvo da ação seja responsável por comandar o tráfico de drogas na região Seridó do Estado.

A operação Ceifador conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e ainda da Polícia Penal. Foram cumpridos 16 mandados de prisão e 36 mandados de busca e apreensão nas cidades potiguares de Acari, Caicó, Equador, Jardim do Seridó, Parelhas e São Vicente, além de São Bento, na Paraíba. Participaram da ação promotores de Justiça, servidores do MPRN e ainda cerca de 200 policiais.

Pelo que já foi apurado pelo MPRN, os investigados fazem uso das redes sociais para planejarem e executarem crimes. O MPRN apura o cometimento dos crimes de tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo, assaltos e outros delitos, além de os suspeitos integrarem a organização criminosa.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos armas, drogas, dinheiro e aparelhos de telefonia celular. Além disso, outras quatro pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil de Caicó.

Alguns dos investigados já estão em unidades prisionais do Estado pela prática de outros delitos. Para o MPRN, a liberdade dos suspeitos poderá atrapalhar e causar prejuízo às diligências investigatórias, bem como levar a fuga destas lideranças, haja vista que trata-se de um grupo criminoso organizado e que mantém ligação com outra organização criminosa de abrangência nacional. O material apreendido será analisado pelo MPRN para tentar se identificar outros envolvidos com os crimes.

Fonte: MPRN