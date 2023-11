De presidente para presidente: uma parceria de presente e futuro para Guamaré

O debate em volta de um planejamento para o futuro na política de Guamaré e a discussão em torno do fortalecimento da parceria entre as duas casas legislativas, pautaram uma reunião que ocorreu nesta segunda-feira (27), entre o presidente da Câmara de Vereadores de Guamaré, Eudes Miranda e o presidente da Assembleia Legislativa do RN, o deputado estadual Ezequiel Ferreira, que preside o PSDB no Rio Grande do Norte.

No encontro, as presenças do ex-prefeito de Guamaré Hélio Willamy, e o atual prefeito Arthur Teixeira. “O deputado Ezequiel é um politico visionário e enxergou no nosso grupo, a possibilidade de crescimento do PSDB em Guamaré e na região. Ficamos muito gratos pela confiança e pelo compromisso de futuro firmado durante a reunião”, declarou Eudes Miranda.

O encontro entre os políticos ocorreu no gabinete parlamentar do deputado, na Assembleia Legislativa, em Natal. O deputado Ezequiel Ferreira deverá anunciar nos próximos dias uma agenda no município de Guamaré, para um encontro politico com o grupo do prefeito Arthur Teixeira.