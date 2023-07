De virada, Flamengo vence Atlético-MG e se mantém firme no Brasileirão

O Atlético parecia que iria encerrar o jejum de vitórias no ano. Parecia. O Galo dominou praticamente toda a partida contra o Flamengo, saiu na frente com Paulinho, teve oportunidade de ampliar, mas viu o adversário virar o placar nos instantes finais e vencer por 2 a 1, no Independência.

Com o resultado, a equipe rubro-negra dorme na vice-liderança do Brasileirão, a nove pontos do Botafogo, que joga neste domingo contra o Coritiba. O tropeço faz o Galo chegar a nove jogos sem vitória na temporada, oito deles com Felipão, que ainda não venceu comandando o time alvinegro.