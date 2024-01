ELEIÇÕES 2024: PT REFORÇARÁ PALANQUE DE MOZANIEL EM GUAMARÉ

Nas articulações em torno de sua pré-candidatura a prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues (PP) fechou apoio com mais um partido que subirá em seu palanque.

O Partido dos Trabalhadores passa a fazer parte da aliança, decisão confirmada nesta quinta-feira (4) pelo presidente municipal, Nazareno Silva. Também participou da conversa o Professor Alcimar Pereira.

“Fico feliz com a chegada do PT, reconhecendo o nosso projeto como o mais preparado para colocar Guamaré no rumo certo. Se Deus quiser, faremos uma bela campanha nestas eleições”, afirmou Mozaniel.

O PT trabalha para apresentar uma nominata de candidatos a câmara municipal.

Blog Toni Martins