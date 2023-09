Flamengo anuncia demissão de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli não é mais técnico do Flamengo. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (28), mas a demissão já era esperada desde a derrota para o S]ao Paulo, na final da Copa do Brasil.

O técnico foi convocado para uma reunião para discutir a saída. Sampaoli encerra o ciclo no Flamengo sem títulos.

No comando do Flamengo, a filosofia de jogo do argentino não ‘deu liga’ com o forte elenco rubro-negro. Em 39 jogos, foram 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas.

Com destaque para a eliminação precoce na Libertadores e o vice na Copa do Brasil. Hoje, o Fla também está fora do G-4 do Brasileirão e vê sua classificação para a Libertadores do ano que vem ameaçada.