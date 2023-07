Guamaré celebra Dia Mundial de Proteção aos Manguezais com mutirão de limpeza e reflorestamento

Em alusão ao Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, celebrado nesta quarta-feira (26), a Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMURB/Guamaré), realizou um mutirão de limpeza do mangue. Cerca de 30 pessoas participaram da atividade que contou com a parceria da MB Limpeza Urbana.

Os mutirões de limpeza nos mangues e na praia acontecem periodicamente. De acordo com informações da SEMURB, são retirados em média 400 kg de lixo do mangue em cada ação como esta.

A programação em homenagem ao Dia Mundial de Proteção aos Manguezais segue até amanhã (27), com uma ação de reflorestamento do mangue com a participação das crianças do Telecentro Comunitário. A atividade acontecerá a partir das 8h da manhã, na praça por trás do ginásio Poliesportivo Aldemir Miranda da Silva, no Vila Maria.

Assecom/PMG