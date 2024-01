GUARDA MUNICIPAL PRENDE HOMEM POR AGRESSÃO A COMPANHEIRA

A Guarda Municipal de Guamaré prendeu, na manhã desta quinta-feira (04), um homem por agressão a sua companheira. O efetivo recebeu uma denúncia de agressão enquadrada na Lei Maria da Penha e, ao chegar ao local, os guardas confirmaram com as testemunhas o ocorrido.

O agressor, que tem um relacionamento com a vítima, invadiu uma residência na qual sua esposa presta serviços, e agrediu com empurrões e arrochando seu pescoço deixando sinais de hematomas.

Segundo o Comandante da GM Jabnean Batista, “foi dada voz de prisão em flagrante pelos os agentes da Guarda Municipal, e o homem foi encaminhado para a 61ª Delegacia da Polícia Civil de Guamaré, para ser ouvido pelo delegado plantonista, onde ficará a disposição da justiça”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Guarda Municipal no combate a crimes na cidade a preservação do patrimônio público, enviando através do WhatsApp ou ligação da GM (84) 99934-9968 – 999349945, denúncias, informações e solicitações. A GM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informação da Guarda Municipal