Inscrições abertas para o curso de Graduação em Letras no Polo UAB em Guamaré

Estão abertas as inscrições para o curso de graduação em letras- Libras na modalidade de educação á distância (EAD), no Polo Universidade Aberta do Brasil UAB-Guamaré. O curso será ofertado pela UERN (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte).

As inscrições estão abertas até o dia 22/09, sendo realizada de forma online no portal do candidato, podendo se escrever através do EDITAL Nº 125/2023 DEAD/FUERN. Acesse o endereço eletrônico:https://dead.uern.br/seleçoes.

Serão comtemplados 30 vagas para o polo de Guamaré.

A Educação á Distância (EaD) tem se mostrado uma via promissora para a formação profissional e acadêmica, permitindo que pessoas de diferentes perfis e localidades tenham acesso ao conhecimento com objetivo reflexível e de qualidade.

Para maiores informações ou duvidas favor entrar em contato com a equipe do polo UAB através do WhatsApp. Coordenadora Geral: Márcia Meyre (84)99911-0269 – assistente á Docência: Ednalva de Siqueira (84)98146-2983 – Coordenadora Pedagógica: Lisete de Negreiros (84)98174-6011.

O Polo Universidade Aberta do Brasil UAB, fica localizado no centro da cidade, na Rua: Manoel Lucas de Miranda, nº 23.