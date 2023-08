Jandaira: Prefeita Marina participa de reunião no BNDES para discutir financiamento a cidades sustentáveis

A prefeita Marina Marinho, do município de Jandaíra, participou nessa terça (29) de um importante encontro no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que reuniu doze prefeitas de quatro regiões do país com o objetivo de discutir estratégias e oportunidades de financiamento para cidades mais sustentáveis. A reunião aconteceu no Rio de Janeiro, foi articulada pelo Instituto Alziras e contou com a presença da diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello.

Marina foi a única prefeita do Rio Grande do Norte presente na reunião, e ressaltou a importância de representar o estado no encontro. “Foi uma honra ser convidada para participar desse momento, representando os municípios potiguares que têm tanto potencial para o desenvolvimento econômico sustentável, mas precisam de apoio financeiro para fazê-lo”, comentou.

A prefeita destacou a prioridade pela sustentabilidade em sua gestão. “Em Jandaíra temos uma grande produção de energia eólica e estamos sempre buscando soluções para diminuir o impacto dessa indústria sobre a fauna, a flora e a comunidade. Desenvolvemos a melipolinicultura da abelha jandaíra, que dá nome ao nosso município e é fonte de renda para diversas pessoas. Temos uma região cárstica com cavernas únicas no mundo. Temos as fontes subterrâneas de água. Tudo isso, pessoas, animais, solo, revelo, recursos naturais, deve ser levado em conta quando pensamos em uma nova economia sustentável”, falou Marina.

No encontro, as prefeitas também tiveram a oportunidade de apresentar sugestões para aprimorar os mecanismos de financiamento público e a valorização da economia verde.