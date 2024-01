MACAU APRESENTA PROGRAMAÇÃO DO MELHOR E MAIS ANIMADO CARNAVAL DE RUA DO RN

Com o objetivo de comprovar a fama de ser o melhor e mais animado carnaval de rua da região salineira e um dos mais tradicionais do Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Macau se prepara para realizar sete dias de programação momesca.

Thiago Freitas, Circuito Musical, Lucas Boquinha, Pedro Lucas, Fantasmão, Natália Vox, André Luvi, Nagibe e Rogerinho foram algumas das atrações anunciadas no início da tarde desta terça-feira (23) pelo prefeito José Antônio de Menezes.

A Secretaria Municipal de Governo e Turismo confirmou que estão mantidos no período de 10 a 13 de fevereiro, os polos na Praia de Camapum, Mela-Mela e o carnaval tradição com frevo na Praça da Conceição.

Crianças, adolescentes e idosos vão se misturar formando um grande encontro da família macauense, na tarde da quinta-feira, 08 de fevereiro, nos blocos Feliz Idade na Folia Crianças e Adolescentes na Folia, com a organização da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O encerramento da programação oficial será na tarde da quarta-feira (Cinzas), com arrastão no distrito de Diogo Lopes. Blocos de paredão, tradicionais e alternativos, além de duas escolas de samba, compõem o cenário da folia momesca na terra das salinas em 2024. O evento terá segurança reforçada durante todos os dias de festa.

O evento de apresentação da programação do Carnaval 2024, ocorreu na sede da Prefeitura de Macau, com as presenças de secretários, vereadores, representantes de blocos, músicos e da imprensa local.

Carnaval de Macau 2024-Programação Oficial (03 a 14 de fevereiro)

Sábado- 03 de fevereiro

Bloco Araruta na Folia

Saída às 12h-Praça das Mães

Baile da Saudade

Lions Clube-23 horas

Banda Lavive e Orquestra de frevo Manguesart

Domingo – 04 de fevereiro

Carnaval da Cohab-18 horas

Trio Elétrico-Atração: Thiago Freitas

Quinta-feira-08 de fevereiro

Feliz Idade na Folia Crianças e Adolescentes na Folia

Saída às 16h- Centro de Convivência da Pessoa Idosa (Rua Acari)

Sexta – 09 de fevereiro

Bloco Calopsitas-Saída às 19 horas

Concentração Rua João Crisóstomo

Final do Campeonato de Blocos- Arrastão do Campeão

Trio Elétrico-Atração: Ericarla Alves-23 horas

Saída: entrada da praia

Sábado -10 de fevereiro

Folia na Praia de Camapum com atrações locais, a partir das 13 horas

Mela-Mela-Saída às 17-Avenida Centenário

Fantasmão e Natália Vox

Frevo na Praça

23 horas-Praça da Conceição

Orquestra de Frevo

Domingo – 11 de fevereiro

Folia na Praia de Camapum com atrações locais, a partir das 13 horas

Mela-Mela, saída às 17-Avenida Centenário

Circuito Musical e Lucas Boquinha

Desfile de Escolas de Samba (Azes do Ritmo e Imperadores do Samba)

20-horas-Ruas da cidade

Frevo na Praça

23 horas-Praça da Conceição

Orquestra de Frevo

Segunda – 12 de fevereiro

Folia na Praia de Camapum com atrações locais, a partir das 13 horas

Cordão da Fantasia-15 horas

Concentração na Praça da Conceição

Mela-Mela, saída às 17-Avenida Centenário

Rogerinho e Pedro Lucas

Frevo na Praça

23 horas-Praça da Conceição

Orquestra de Frevo

Terça-feira-13 de fevereiro

Bloco Calopsitas-Saída às 08 horas

Concentração Rua João Crisóstomo

Folia na Praia de Camapum com atrações locais, a partir das 13 horas

Mela-Mela, saída às 17-Avenida Centenário

André Luvi e Nagibe

*10 a 13.02- Blocos de Paredão (Agora Deu, Caça Cabaço e Torô Torô) no circuito do Mela-Mela e blocos alternativos

Quarta-feira,14 de fevereiro (Diogo Lopes)

Mela-Mela- 16 horas

Com informações: Assecom/PMM – Fotos: Raul Alvatore e Canindé Soares