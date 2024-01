Márcio de João Pedro aceita convite de Mozaniel; e será candidato a vereador em Guamaré

O ex-prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues (PP), convidou oficialmente seu irmão Márcio de João Pedro, como é mais conhecido no município, para ser candidato a vereador nas eleições deste ano em Guamaré, para continuar a história de seu pai, o ex-prefeito João Pedro Filho – (em memória).

“O que vim fazer aqui hoje meu irmão foi lhe convidar, para nos ajudar a continuar com a história de papai, a ser candidato a vereador de Guamaré”. Disse Mozaniel.

Por sua vez, Márcio aceitou o convite, ao dizer: “É uma honra representar nosso pai e nossa família, e agradeço de coração por ter feito este convite a mim”. Disse Márcio de João Pedro.

Mozaniel usou sua página no instagram para divulgar a pré-candidatura de seu irmão, e assim se Deus e o povo permitir, Guamaré terá em 2025 um LEGÍTIMO representante da família de João Pedro Filho, e do povo na Câmara Municipal.

Eis a publicação:

Olá pessoal, tudo bem?

Hoje é um dia muito especial para mim e para a minha família.

Temos a certeza de que todas as nossas lutas e as lutas do nosso pai, João Pedro Filho, não foram em vão.

Tanto papai como nós sempre estivemos lutando ao lado do povo, em favor dos mais humildes e com o desejo ardente no coração de ver uma Guamaré livre e que seus líderes representem o povo e a sua essência.

E é por isso que hoje, com o coração cheio de alegria, posso anunciar que meu irmão, Márcio de João Pedro, aceitou o nosso convite e agora é oficialmente pré-candidato a vereador de Guamaré nas eleições de 2024.

Confiantes na proteção e na aprovação de Deus seguiremos juntos e unidos em defesa dos mais humildes e do legado do nosso pai.

Mozaniel Rodrigues

