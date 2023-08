Maria de Brito: Uma mulher de história que nos deixa aos 98 anos de idade

Por Jandir Candeas

Maria Medeiros de Brito foi uma grande cidadã, prima nossa, pois sua mãe era prima carnal (prima irmã e cunhada) de papai. Sua mãe era irmã da primeira esposa de papai. Maria Medeiros de Brito casou com nosso primo legítimo, Luiz Virgílio de Brito, filho de Tia Marocas, irmã de papai.

Como Luiz de Brito representou Guamaré, sendo Vereador em Macau, antes da Emancipação, ela também teve mandato de Vereadora em Macau.

Depois, Luiz Brito foi o primeiro Prefeito eleito em Guamaré, e ela nossa primeira Dama, de fato. Em seguida elege o segundo mandato, e mais uma vez ela foi à primeira dama em Guamaré.

Mulher de fibra, de luta, comerciante, empresária e destacava-se em tudo. Muito bonita como as mulheres das famílias Martins de Miranda.

Deus esteja com ela e dê a paz aos familiares.

Blog Guamaré na Tela

Faleceu em Natal na noite desta quarta-feira-feira (31), a ex-primeira dama de Guamaré, Maria de Medeiros Brito, aos 98 anos de idade. Maria Brito ficou conhecida pelo extenso trabalho social desenvolvido na cidade durante os dois mandatos de seu marido, Luiz Virgílio de Brito (in memoriam), que foi prefeito nos períodos de 1965 a 1968, e 1973 e 1976.

Também foi a vereadora mais votada na cidade de Macau nas eleições de 1958, ocupando cadeira na Câmara macauense na legislatura 1959-1962.

Maria Brito foi uma mulher dedicada às questões sociais tinha empatia pelo ser humano e era conhecida pela maneira atenciosa com que tratava as pessoas. Como primeira-dama, inaugurou uma nova postura, de participação ativa nas causas assistenciais.

O velório teve início às 9h, no centro de velório de Macau e o sepultamento está marcado para as 17hs, no Cemitério de Macau.

Trajetória Maria de Medeiros Brito nasceu em Boa Vista Município de Pendências, em 20 de outubro de 1924. Casada com Luiz Virgílio de Brito, teve um filho: Virgílio de Medeiros Brito.

Maria Brito foi morar na cidade de Macau aonde conheceu o então vereador Luiz de Brito com quem casou-se.

No pleito de 3\10\1958, concorreu a uma cadeira na Câmara de Macau pelo Partido Social Progressista. Foi a pessoa mais votada naquele ano, com 143 votos, garantindo sua participação no Legislativo de 1959 a 1962.

Com o ingresso de seu marido ao cargo de prefeito de Guamaré em 1965, Maria de Brito exerceu a função de primeira dama na gestão do então prefeito Luiz de Brito. Exerceu com brilhantismo o papel de primeira dama. Por duas vezes em Guamaré, uma mulher forte e comprometida com a sua gente.

Era um exemplo de uma grande senhora, uma excelente mãe, dedicada. Dona Maria marcou sua história politica em Guamaré e Baixa do Meio. Entre os anos 60 e 70, e tem um exemplo a ser seguido.