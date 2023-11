Mozaniel Rodrigues lança o projeto trocando ideias com a população

Com a finalidade de ouvir a população a cerca das necessidades que pairam sobre Guamaré, Mozaniel sai às ruas para ouvir o povo. A idéia de uma população mais participativa é uma das questões prioritárias para o engenheiro civil.

O projeto visa inserir a população a cerca das problemáticas que o município enfrenta, bem como um canal para o povo OPINAR sobre o que de fato Guamaré precisa para se desenvolver de forma igualitária e justa para todos.

Mozaniel ressaltar que, “ninguém conhece melhor as necessidade de uma cidade que o próprio morador. Uma população participativa desempenha um papel crucial no desenvolvimento urbano, pois contribui para a construção de comunidades mais sustentáveis e inclusivas. O envolvimento ativo dos cidadãos no processo decisório promove transparência, fortalece a democracia local e assegura que as políticas municipais atendam às necessidades reais da população. Além disso, a participação cidadã estimula o senso de pertencimento, fortalece o capital social e pode resultar em soluções mais inovadoras e adaptáveis aos desafios urbanos”. Comentou.

O lançamento do projeto trocando idéias acontece neste sábado, dia 25 na comunidade de Baixa do Meio. Toda população tá convida a participar e OPINAR sobre uma Guamaré melhor para todos.