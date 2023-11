MPRN abre votação popular para o concurso de vídeos curtos da instituição

O Ministério Público do Rio Grande do Norte dá início nesta quarta-feira (29) à terceira etapa do concurso de vídeos curtos “MPRN Perto de Você: Quem Somos e o Que Fazemos”. Os três trabalhos mais bem avaliados pela comissão julgadora, formada por integrantes da instituição, passarão agora pela avaliação e classificação do público.

Os três vídeos finalistas foram produzidos por estudantes da Escola Estadual Filomena de Azevedo, da Escola Estadual em Tempo Integral Professor Francisco de Assis Dias Ribeiro e da Escola Municipal Prefeito Francisco Barbosa da Câmara.

Por intermédio do canal do Youtube do MPRN, as pessoas poderão curtir os vídeos postados, que estarão disponíveis a partir das 10h desta quarta-feira (29) até as 17h do dia 6 de dezembro deste ano.

No total, 45 trabalhos foram inscritos no concurso promovido pelo MPRN. As inscrições foram encerradas no último dia 15 de novembro.

O concurso buscou incentivar os alunos a produzirem vídeos curtos sobre a atuação do MPRN, de modo que a pesquisa que precedesse a produção dos referidos vídeos ampliasse o conhecimento dos participantes sobre a instituição e sobre os aspectos da cidadania e da proteção de direitos.

Puderam participar os alunos de ensino médio e fundamental II das redes públicas municipal, estadual e federal de ensino do Rio Grande do Norte, de forma individual ou em grupos de até cinco participantes da mesma escola, sob a orientação de servidor público (professor, coordenador, diretor da unidade de ensino ou congênere) lotado na unidade escolar na qual o(s) aluno(s) inscrito(s) estava(m) matriculado(s).

Cada servidor orientador dos alunos premiados será agraciado com um troféu alusivo ao concurso, bem como um dispositivo idêntico ao de seus alunos orientandos (computador pessoal do tipo notebook ou dispositivo eletrônico do tipo tablet).

A solenidade de premiação está prevista para ocorrer no dia 14 de dezembro, na sede da Procuradoria Geral de Justiça, em Natal.

Fonte: MPRN