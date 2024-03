NOTA DE PESAR: SABRINA PARTE PARA MAIS PERTO DO PAI CELESTE

Este espaço registra com pesar a notícia recebida agora a pouco do falecimento de Sabrina. Ela foi vitima de choque elétrico numa padaria na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré há alguns meses atrás.

Na época do acidente a notícia tomou conta das redes sociais e grupos de WhatsApp.

No primeiro momento ela foi atendida na UPA de Baixa do Meio, e logo após, a pedido do médico plantonista, ela foi transferida para o hospital em Natal, onde se encontrada internada se recuperando.

Hoje à noite Sabrina não resistiu e veio a óbito partindo para perto do pai celeste.

A cidade se encontra em choque e enlutada, porque o munícipio registra três perdas irreparáveis em menos de 24 horas.

Que Deus o tenha em um bom lugar e conforte toda família!