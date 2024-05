OPERAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA PENAL E GUARDA MUNICIPAL CAPTURA FORAGIDO DA JUSTIÇA EM BAIXA DO MEIO

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré em uma Operação com a Polícia Penal e Guarda Municipal, capturou na manhã deste Sábado (04), um homem foragido da Justiça pelo crime de ROUBO (assalto) ocorrido em 11/07/2002, na cidade de São Gonçalo do Amarante.

Na ocasião o homem juntamente com outras 05 pessoas subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) de um morador de uma chácara.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a prisão se deu após os Policiais Militares receberem a informações da Polícia Penal que o suspeito estaria residindo na região, provavelmente no Distrito de Baixa do Meio. A Polícia Militar juntamente com a Guarda Municipal, ao realizarem patrulhamento se depararam com o suspeito. Ao ser consultado os dados, foram verificados que contra ele existia um Mandado de Prisão de número 0001308-26.2012.8.20.0129, expedido pela 3ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante”. Comentou.

Foi dado voz de prisão e o homem conduzido a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.

Este é um trabalho das forças de Segurança que atuam em Guamaré para que a cidade continue cada vez mais segura e a população possa viver tranquila, sabendo que os “homens da Lei” estão trabalhando.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar