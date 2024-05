PODCAST DO POVO: VEREADOR EDINOR FALA EM PERSEGUIÇÃO, INJUSTIÇA E INGRATIDÃO

Dando continuidade a uma série de entrevistas no PODCAST DO POVO, o portal ouviu com exclusividade nesta semana o vereador e advogado e criminalista, Edinor Melo de Albuquerque (PODEMOS).

Entre perguntas e respostas, ele falou de sua saída da base do governo, de injustiça, perseguição e ingratidão. O vereador ainda falou de seu novo projeto politico para sua reeleição.

Confira na integra aqui: