Polícia Militar apreende droga na comunidade de Baixa do Meio

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, apreendeu na ultima quarta-feira(27) uma quantidade de uma substância análoga a maconha no conjunto João Pedro Filho, na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré.

A ação se deu, por volta das 17h30, após serem recebidas denúncias de que estava ocorrendo o crime de tráfico de drogas em uma residência na Rua Maria Marluce Moreira. A Equipe Policial intensificou o patrulhamento na área quando visualizou um homem em atitude suspeita, sentado em frente ao endereço denunciado.

Ao ser abordado, o homem informou ser morador da casa e autorizou a entrada dos Policiais para verificação da denúncia. Dentro do imóvel, foi visualizado outro suspeito que disse ser filho do primeiro abordado.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “ao ser questionado se este seria traficante o suspeito negou o fato, mas assumiu ser usuário e possuir drogas na casa. O suspeito mostrou onde estava o entorpecente onde foi encontrada uma embalagem contendo uma substancia análoga a maconha. Foi dado voz de prisão pelo crime de CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (Artigo 28 da Lei 11.343/2006). O suspeito foi conduzido juntamente com o material apreendido para o 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré para serem lavrados os procedimentos cabíveis. O material apreendido foi encaminhado a 61ª Delegacia de Guamaré”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar