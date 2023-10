Polícia Militar registra homicídio na comunidade de Lagoa Seca

Um homem foi assassinado com um tiro de arma calibre 12 no pescoço agora a pouco na comunidade de Lagoa Seca, distrito de Guamaré. A vítima já foi identificada pela policia militar por Francinaldo Domingos, mas conhecido por Naldo.

Segundo as primeiras informações, a vitima foi surpreendida por criminosos que chegou à casa identificou o alvo, e atirou com arma de grosso calibre. Naldo não teve nenhuma chance de reação.

A residência fica localizada na parte de baixo da comunidade, próximo à maré. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

A Polícia Militar faz neste exato momento diligências em busca de prender os autores do homicídio. A Guarda Civil Municipal isola o local até achegada do ITEP para remoção do corpo.

Segundo a PM o crime tem características de execução.

As famílias da comunidade estão assustadas com a notícia que parou o distrito na noite desta sexta-feira (20).

A Polícia Civil já foi informada da ocorrência e dará inicio as investigações. Aguarde mais detalhes a qualquer momento.