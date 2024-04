PREFEITURA LANÇA PROGRAMAÇÃO DO MOSSORÓ SAL & LUZ 2024

Considerado o maior festival de música gospel do Rio Grande do Norte, o Mossoró Sal & Luz foi lançado e chega à terceira edição, com programação ampliada.

A festa será realizada pela Prefeitura de Mossoró, de 17 a 20 de julho, na Estação das Artes Elizeu Ventania e no Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

No teatro, ficará a Arena Sal & Luz, uma das novidades deste ano.

17 de julho

» Cícero Oliveira » Fernanda Brum » Anderson Freire

18 de julho

» Alice Maciel » Maria Marçal » Cassiane

19 de julho

» Mikéias Cruz » Davi Sacer » Som & Louvor » Isadora Pompeo

20 de julho

» Chagas Sobrinho » Leandro Borges » Morada » Valesca Mayssa

*Presença de artistas locais todas as noites e também na Arena Sal & Luz.