PREFEITURA PROMOVE NOITE DE LOUVOR E ADORAÇÃO A DEUS EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GALINHOS

A prefeitura de Galinhos, através da Secretaria Municipal de Eventos e Comunicação, ofertou uma noite de louvor e adoração, em comemoração e gratidão pelo os 61 anos de Emancipação Politica do Município de Galinhos.

O evento gospel contou com um grande público que esteve presente para ouvir, louvar e se emocionar com os hinos cantados, pela cantora Messiane Araújo, e o cantor Josafá Souza, convidados da noite.

Oportunidade que eles usados por Deus, proporcionaram muita energia e espiritualidade ao palco. Com um repertório recheado de músicas inspiradoras com letras lindas, o público presente pôde cantar e louvar a Deus durante todo o show.

O evento religioso foi dirigido pelo o pastor da Assembleia de Deus, Jadson, e reuniu outros pastores de várias igrejas do município e da região salineira e mato grande, enaltecendo ainda mais o momento de louvor, fé, e adoração a Deus.

A noite começou com uma oração coletiva em favor do município de Galinhos, pelos seus 61 anos de Emancipação Politica. Foi um momento incrível de fé e esperança.

O evento contou com uma estrutura completa, com palco, sistema de som e iluminação de qualidade, o mesmo ofertado desde o inicio da programação, garantindo uma experiência única para os presentes, uma noite que ficará marcado nas vidas do público presente.

O evento gospel, contou com a presença do prefeito Francinaldo Cruz, mas conhecido por irmão Naldo, do presidente da câmara, André Wallace, de Hudson Matias, secretários de governo, vereadores, comunidade evangélica e a população em geral.

Visivelmente emocionado, o prefeito Naldo disse que: “a trajetória de um prefeito não é fácil… É ardia! Se não fosse a mão de Deus em minha vida eu não seria ninguém, e nem aqui eu estaria para contar as benções do meu Deus. Deus tem plano e usa os seus, e se ele permitiu eu ser prefeito da minha cidade que amo, ele permitiu para que eu pudesse juntos com meus companheiros realizar sonhos. Sonhos estes, que são de todos os Galinheenses. As minhas e idas e vindas junto com meu amigo Hudson Matias em Brasília não foram em vão, conseguimos lá uma liberação pelo governo Federal de R$ 6,5 milhões para implantação de um sistema de dessalinização de grande porte, que garantirá abastecimento de água potável em Galinhos. Um alívio e vitória para os moradores da minha cidade. Aproveito este momento para anunciar em primeira mão, que amanhã, dia 26, estarei assinando a ordem de serviço para inicio das obras que trará água boa, doce e de qualidade para Galinhos”. Finalizou.

A noite desta segunda-feira (25) ficará marcada na história da Emancipação politica da cidade de Galinhos, com um dia da programação da festa dedicada à comunidade evangélica, com shows gospel, pregação e 11 vidas salvas ao Senhor Jesus Cristo.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: