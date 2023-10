Próxima eleição em Guamaré poderá ser marcada por Record de candidatos a vereador

O que consta na lei é que cada partido ou coligação poderá lançar um número de candidatos equivalente, uma vez e meia ao número de cadeiras disponível na Câmara Municipal.

Tudo caminha a passos largos que a quantidade de candidatos a vereador na terra do ouro negro no próximo ano, deverá ser a maior das últimas eleições já realizada no município.

Até porque também aumentou deste a ultima eleição o número de vagas no legislativo, passando dos atuais 9 para 11 cadeiras tornando a disputa ainda mais competitiva.

Dos nomes existentes dos atuais vereadores que certamente tentarão a reeleição, novos nomes de peso e bom de voto serão anunciados aqui neste espaço.

Há quem afirme que a renovação de cadeiras na câmara de Guamaré na próxima eleição de 2024 será bem maior do que na ultima eleição de 2020. O tempo dirá!