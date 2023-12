Réveillon de Guamaré terá fogos de baixo ruído e sem estampido, garante Prefeitura

Os preparativos para a chegada de 2024 estão a todo vapor em Guamaré, que vai contar com shows na orla de Aratuá e fogos de baixo ruído e sem estampido, para não incomodar idosos, pessoas autistas ou neuroatípicas e cachorros.

O barulho dos fogos de artifícios causam crises em crianças e adultos autistas, além de aumentar o estresse e gerar desconforto emocional. Animais de estimação ficam assustados e sofrem também com os ruídos.

Os fogos sem estampido emitem um som muito inferior aos fogos comuns, menores que 80 decibéis, dentro do padrão da Organização Mundial da Saúde que refere a poluição sonora em sons acima de 85 decibéis.

Animação garantida

Forró dos 3, Sax In The House e Pedro Luccas vão animar a festa da virada na terra do ouro negro. A prefeitura já organizou a estrutura de segurança e o hospital Manoel Lucas de Miranda vai receber reforço no plantão para atender eventuais emergências.