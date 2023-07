Secretaria de Saúde de Guamaré entrega cadeiras de segurança para transporte de crianças

Com o objetivo de oferecer segurança e conforto no transporte de crianças, usuários dos serviços de saúde, a Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria de Saúde entregou nesta terça-feira (04), seis cadeiras de segurança para crianças de 9 a 36 kgs.

As cadeiras serão disponibilizadas para o Hospital Manoel Lucas de Miranda, Casa de Apoio e UPA Baixa do Meio, sendo duas cadeirinhas para cada unidade. “O equipamento é de extrema importância para transportar os pacientes que deslocam para a capital ou outro município. Nosso objetivo é proporcionar o melhor atendimento aos nossos munícipes, especialmente no tocante aos serviços de saúde”, reitera o secretário municipal de saúde, Fabrício Morais.

A legislação vigente acerca do transporte de crianças menores de 10 anos em automóveis, é a resolução 819/2021 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), o descumprimento pode infligir ao condutor infração gravíssima, prevê multa de R$ 293,47, sete pontos no prontuário do condutor e retenção do veículo.

Assecom/PMG