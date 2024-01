SUSPEITO DE MATAR PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE É PRESO EM SÃO PAULO

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte informa que o principal suspeito do assassinato do prefeito Joseilson Borges da Costa, o Neném Borges, foi localizado e preso na noite desta sexta-feira (19), no município de Guarulhos, no estado de São Paulo. Contra Vando Fernandes Gomes, de 22 anos, existe um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio, fruto das investigações da 6ª Delegacia Regional de Nova Cruz/RN (6ª DRP).

De acordo com as investigações, o autor do crime é chefe local de uma facção criminosa interestadual e teria decidido matar o prefeito por causa do apoio institucional de Neném Borges às ações policiais no município.

RELEMBRE O CASO

O prefeito Neném Borges foi assassinado a tiros no dia 18 de abril de 2023, dentro de sua residência no município de São José de Campestre/RN. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o autor do crime é chefe local de uma facção criminosa interestadual e teria decidido matar o prefeito por causa do apoio institucional de Neném Borges às ações policiais no município.

Ismael Sousa