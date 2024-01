VICE-PREFEITA ELIANE GUEDES PARTICIPA DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO EM BAIXA DO MEIO

A Vice-Prefeita de Guamaré, Eliane Guedes, participou na noite deste sábado (13), da missa e leilão em homenagem a São Sebastião. O tradicional Santo Católico é o padroeiro da comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município.

A celebração religiosa foi ministrada pelo o Padre Jecione da Silva Melo, (Administrador Paroquial da Paróquia de São Miguel Arcanjos, da cidade de São Miguel do Gostoso). O Padre ressaltou o fortalecimento dos festejos de São Sebastião, parabenizando a comunidade pela fé e a dedicação ao Santo Padroeiro.

A Vice-Prefeita estava acompanhada de seu esposo, o atual secretário de transporte e ex-vereador, Edinho de Moacir. Ela disse que a festa em homenagem a São Sebastião estava linda: “bela manifestação de fé dos devotos de São Sebastião na comunidade de Baixa do Meio. Participar da celebração nos ajuda a fortalecer a nossa fé em Deus”. Disse ainda que a noite estava bem agradável, com pessoas agradáveis e como sempre sendo muito bem recebida pelo povo de Baixa do Meio. Obrigada sempre pelo carinho de vocês, obrigada pelos abraços calorosos e aquele aperto de mão que aquece o coração, a maioria não retratada em foto, mas sentida no coração. Tomando a frase do @vereadortiagodeberg “Baixa do Meio, meu amor”. Comentou.

Além da vice-prefeita Eliane e seu esposo Edinho, participaram também das festividades na noite deste sábado, os vereadores Diego de Lisete, Edinor Albuquerque, José Silva (Dedezinho), e Gustavo Santiago. Foi sentida a ausência na missa, em especial, no leilão das demais autoridades politicas da cidade.

Segundo o Padre Gilvan Bezerra, paroquio da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a programação religiosa segue até o próximo dia 20, com missas, novenas, batizados, e procissão.

Foto: “A festa de São Sebastião é só para os fortes, essa foi a lembrança do final do leilão”. Disse o vereador Ednor Albuquerque.