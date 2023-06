Abertas as inscrições para o Curso de Especialização Ciência é 10, no Polo UAB em Guamaré

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é uma das 18 instituições de ensino superior do país, presentes em 12 estados e no Distrito Federal, que vão ofertar vagas para o Curso de Especialização Ciência é 10!.

A iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), abrirá mais de 8 mil vagas até 2024. No Rio Grande do Norte, a UFRN ofertará 150 (cento e cinquenta) vagas distribuídas por cinco Polos de Apoio Presencial: Currais Novos, Guamaré, Marcelino Vieira, Nova Cruz e Parnamirim.

As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (26) e seguirão até o dia 26 de julho de 2023. Todo o processo seletivo é on-line, via Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), sendo necessário ao candidato possuir uma conta gov.br. Os ingressantes deverão iniciar os estudos já no período letivo 2023.2, na modalidade a distância, por meio de módulos com recursos multimídia, atividades práticas, fóruns de discussão e avaliações em quatro eixos temáticos: Vida, Ambiente, Universo e Tecnologia, distribuídos em 480 horas/aula.

O Curso de Especialização tem por objetivo principal a qualificação de profissionais do magistério da Educação Básica que estão atuando nos sistemas de ensino e ministram aulas nas séries finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), na área de Ciências, a fim de apresentar e aprofundar saberes pedagógicos. Professores com diploma de nível superior em Licenciatura em Ciências, Física, Biologia e Química, entre outras áreas, podem concorrer às vagas. Na UFRN, as professoras Ivanise Cortez, do Departamento de Fisiologia e Comportamento (DFS), e Magnólia Araújo, do Departamento de Microbiologia e Parasitologia (DMP), ocupam a função de coordenadora e vice do Ciência é 10!, respectivamente.

Segundo Cortez, “o curso deve contribuir para a atualização na prática pedagógica de professores de Ciências com ênfase em atividades investigativas. Nessas atividades, o professor problematiza os conteúdos de Ciências, a fim de estimular e orientar o aluno a buscar soluções e, a partir daí, desenvolver o raciocínio lógico, a argumentação e a criticidade”, concluiu.

Para conferir todos os detalhes sobre a seleção, clique aqui e acesse o edital.

Assecom da SEDIS/UFRN