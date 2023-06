Filho Pródigo: Vereador Tiago de Berg volta à base do governo motivado por convicção e aprendizado!

Como na parábola bíblica do filho pródigo, o vereador Tiago de Berg (SD), que tinha rompido com o governo a poucos mais de três meses, onde construiu boas amizades e fez bons relacionamentos, se arrependeu e voltou a fortalecer a base governista.

Ele sentiu falta dos amigos e do acolhimento que outrora tinha quando fazia parte do governo. O vereador anunciou sua decisão na tribuna da casa do povo, na sessão ordinária desta terça-feira (27). “afirmo aqui diante de todos que o meu lugar é ao lado daqueles que se importa com o município”.

Tiago de Berg era considerado como o filho pródigo pela militância, em razão dele ter abandonado o grupo político que fazia parte sem nenhum motivo aparente. Mas como já dizia o bom e velho ditado: O bom filho a casa torna.

Com o plenário lotado, esteve presente a sessão ordinária seus familiares, além do líder politico Hélio Willamy, e apoiadores.

Eis sua fala na integra:

Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores e cidadãos de Guamaré. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, minha família por esta sempre ao meu lado, minha esposa, e meu filho que ainda em seu ventre, mas já tem todo meu amor!

Hoje, compareço diante desta Casa para trazer uma mensagem de esclarecimento e redenção.

Permitam-me iniciar expressando minha gratidão aos cidadãos de Guamaré, que sempre confiaram em mim para representar seus interesses nesta nobre Casa Legislativa. Em um momento anterior, fui levado a tomar decisões que, em retrospecto, reconheço terem sido equivocadas. Porém, hoje, estou aqui para afirmar com veemência que fui induzido a erro por falsos líderes que se comportaram como verdadeiros Napoleões de hospício.

A política sempre foi e continua sendo o melhor caminho para ajudar as pessoas e gerar desenvolvimento. Ela é o meio pelo qual qualquer pessoa tem a chance de tornar a sua voz relevante, mas relevante para um fim – tornar ainda mais alto a vontade do povo e suas necessidades. É bem verdade que a política é complexa e cheia de nuances, onde exige sabedoria e humildade, duas ferramentas essenciais que dia após dia procuro aprender a utilizar.

São com essas duas ferramentas, sabedoria e humildade, que estou novamente diante de toda população, principalmente aqueles que depositaram sua confiança em mim, para dizer algumas palavras muito importantes que motivaram minha decisão e gostaria que todos pudessem captar com profundidade esses fatos.

Em primeiro lugar, este vereador que vos fala só tem um único objetivo neste mandato, cuidar dos interesses do povo. E é sobre esta ótica que foram baseadas todas as minhas decisões até este momento, e continuará a me direcionar no futuro. Sendo acertadas ou equivocadas, qualquer vereador nesta casa decide todos os dias e carrega sobre seus ombros a responsabilidade de lutar pelas pessoas. Foi com este peso de responsabilidade e com essas motivações faladas anteriormente que fui para oposição lutar a alguns meses atrás. Destaca-se que não fui lutar pela oposição, mas fui lutar pelas pessoas! Porém, sempre sabemos os propósitos e as motivações quando estamos perto. Se por um lado, no grupo governista existe trabalho, perseverança e cuidado com as pessoas, do outro lado, na oposição, se quer há motivação para alguma coisa, somente falácias e interesses próprios.

Em segundo lugar, afirmo aqui diante de todos que o meu lugar é ao lado daqueles que se importam com o município. Ao lado dos vereadores da situação, ao lado da gestão, que mesmo passando por grandes quedas de arrecadação, continua lutando pelas pessoas, ampliando serviços e realizando entregas importantes! Tenho humildade em reconhecer que é tempo de paciência, de equilíbrio e de luta. É tempo de reconhecer erros, de potencializar os acertos, é tempo de dar as mãos e se unir num propósito maior que nós mesmos.

Preciso destacar que jamais irei me aliar a uma oposição que dorme e acorda tentado difamar nossa cidade, se utilizando de manchetes negativas e de mentiras, com a intenção de manchar nosso município. Oposição esta que se utiliza dos meios mais baixos para se promoverem, onde estão cheios dos seus próprios interesses pessoais. Precisei ver de perto para entender que em Guamaré existe um grupo político que luta pelas pessoas, enquanto a outro que vive de falácias.

Reconheço que aprendi com meus erros e acredito que é a partir das experiências vividas que podemos crescer e evoluir. Portanto, peço a compreensão de todos para esta mudança de trajetória que hoje inicio. Meu retorno ao grupo governista não é apenas uma questão de conveniência política, mas sim um ato de comprometimento com os valores e ideais que sempre defendi.

É com humildade e sinceridade que manifesto meu retorno ao grupo governista liderado pelo prefeito Arthur e pelo líder Hélio, um retorno marcado por convicção e principalmente, aprendizado.

Juntos, poderemos construir um futuro melhor para Guamaré. Unamos nossas forças em prol do bem-estar de todos os cidadãos. Agradeço a todos pela oportunidade de me expressar e reitero meu compromisso de trabalhar incansavelmente para honrar a confiança depositada em mim.

Que Deus abençoe Guamaré e ilumine nossos caminhos.

Muito obrigado!

Nota do Blog

O vereador Tiago de Berg teve direito logo após a sessão a novilho cevado e anel no dedo, por ter se arrependido de ter deixado os amigos que sempre lhe apoiou, e voltado à casa do pai.

Tiago é um parlamentar querido pelos os demais vereadores, e servidores do legislativo, em especial, com o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, eles mantém uma amizade acima de qualquer ideologia politica.