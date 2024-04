APÓS ATUAÇÃO DO MPRN, APENADO QUE PUBLICOU VÍDEO EM REDE SOCIAL DESAFIANDO FACÇÕES REGRIDE DE PENA

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) obteve decisão judicial de regressão de regime para apenado que gravou vídeo mostrando que estava sem tornozeleira eletrônica. No vídeo, postado nas redes sociais, ele ainda desafia facções criminosas.

A postagem viralizou no final de semana passado e já nas primeiras horas da manhã da segunda-feira (8) o MPRN ingressou com o pedido que resultou na prisão do indivíduo e retorno temporário ao regime fechado. Anteriormente, ele cumpria pena em prisão semiaberto com monitoramento através do uso de tornozeleira eletrônica.

MPRN