ARTESÃOS DA 29ª EDIÇÃO DA FIART SURPREENDEM COM CRIATIVIDADE, TALENTO E MUITA DIVERSIDADE

A 29ª edição da Feira Internacional de Artesanato – FIART começou na sexta-feira (19), no Centro de Convenções de Natal, e segue até o dia 28 de janeiro, sempre das 16h às 22h, com ampla programação. Artesãos potiguares, de outros estados brasileiros e de outros países estão distribuídos em 220 estandes, expondo e comercializando seus produtos.

Este ano, os irmãos de Caiçara do Norte/RN, João Batista Barbosa e Cristiano Barbosa Isídio, estão expondo seus trabalhos pela primeira vez na Fiart. São objetos feitos com madeira de demolição, que se transformam em obras de artes. Carrinhos, helicópteros, bascos, porta canetas, chaveiros e até torre de energia eólica. Quem visualiza as peças no Salão da Madeira fica encantado. “Foi por meio das brincadeiras de criança que começamos a criar e fazer as peças com madeira. Com o tempo fomos aperfeiçoando. Tudo é feito à mão. Esperamos poder comprar depois equipamentos, pois produzimos em horários vagos, quando não estamos trabalhando na agricultura”, revelou Cristiano. Toda madeira usada é reciclada.

O Salão dos Mestres permite uma experiência diferente aos visitantes, onde os Mestres produzem ao vivo sua arte, revelando todo o talento dos traços, habilidades e criatividade.

O visitante está gostando das novidades, como o Salão do Bordado SEBRAE/RN e o stand da Rota da Cerveja, núcleos da cachaça e queijo idealizado pelo Sebrae/RN, que conta com produtores locais.

Além disso, tudo, a 29ª FIART contempla um palco com uma programação repleta de atrações culturais. O Festival Fiart Cultural é dedicado a ser, um espaço de reconhecimento para os diversos artistas regionais que salvaguardam nossas tradições.

A FIART é uma realização do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Prefeitura de Natal e da Unimed Natal, LUCK Receptivo, através da Lei Municipal Djalma Maranhão, além do apoio do Sebrae/RN e organização da Espacial Eventos. Toda a programação cultural tem o incentivo da Lei Municipal Djalma Maranhão, com patrocínio da Prefeitura do Natal e Unimed Natal e LUCK Receptivo.

Não perca essa oportunidade. Vá prestigiar o comércio, arte e cultura. Visite a Fiart!

Informações:

Quando: De 19 a 28 de janeiro de 2024

Que horas: Das 16h às 22h

Onde: Centro de Convenções de Natal