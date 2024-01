HOMEM FOGE DE EQUIPE POLICIAL E SE DESFAZ DE SACOLA COM DROGAS EM MACAU

Na noite do domingo, por volta das 19h, a VTR C 01-03 em patrulhamento no centro da cidade de Macau, mais precisamente na Rua São José, se estendendo até as proximidades do Clube BNB, os agentes visualizaram um indivíduo suspeito, de cor morena e magra, que ao visualizar a viatura da PM jogou ao solo uma sacola plástica azul na tentativa de se desfazer.

A equipe policial ainda tentou abordar o mesmo, mas não obteve êxito no acompanhamento, pois o indivíduo entrou em uma viela na rua supracitada. Na sacola plástica que estava no chão tinha os seguintes materiais:

6 porções médias e 1 pequena de uma substância esverdeada análoga a Maconha; 3 porções pequenas de uma substância amarelada análoga a Crack; 2 balanças de precisão; vários sacos tipo zip lock geralmente utilizados para acondicionamento do material ilícito.

Diante disso, todo material foi apresentado na 5° DRPC Macau para procedimentos cabíveis.

1ªCIPM