COM MAIS DE 12 MIL VAGAS NO RN, SISU ABRE INSCRIÇÕES NESTA SEGUNDA, 22

O processo seletivo de 2024 para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) vai disponibilizar 12.677 vagas em quatro instituições públicas de educação superior no estado do Rio Grande do Norte. O período para se inscrever no processo seletivo do Sisu 2024 será de 22 a 25 de janeiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O número corresponde a 4,8% do total de vagas do programa (264.360), que terá somente uma etapa de inscrição de candidatos para todo o ano. Os quantitativos de vagas são preliminares e podem mudar até o início das inscrições.

A inscrição é gratuita, e podem realizá-la todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Além disso, é preciso que o candidato tenha obtido nota acima de zero na prova de redação, conforme a Portaria MEC n. 391/2002, e não tenha participado do Enem 2023 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação).

A edição terá uma única etapa de inscrição às vagas ofertadas pelas instituições participantes para todo o ano. Serão oferecidas vagas de cursos com início previsto das aulas para o primeiro e o segundo semestre de 2024, de acordo com os Termos de Adesão assinados pelas 127 instituições de ensino superior que aderiram à seleção.

Confira a lista de vagas por instituição pública do Rio Grande do Norte:

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – 7.186

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) – 2.509

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – 1.497

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) – 1.485

Fonte: Secretaria de Educação Superior (Sesu) do Ministério da Educação (MEC).