OPERAÇÃO IMITAÇÃO: POLÍCIA MILITAR E GUARDA MUNICIPAL APREENDEM SIMULACRO DE REVÓLVER EM BAIXA DO MEIO

Numa operação bem sucedida denominada por Imitação, a Polícia Militar de Guamaré e a Guarda Municipal, prenderam na noite deste sábado (20), um homem suspeito de ameaçar Guardas Municipais, portando um simulacro de arma de fogo na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré.

A ação se deu após os Policiais Militares receberem uma solicitação de apoio da Guarda Municipal informando que um homem teria saído de um beco apontado uma arma para os agentes.

Atentos ao serviço, Os Guardas de imediato identificaram a ameaça e através do treinamento correto conseguiram conter e algemar o suspeito. Após ser detido, foi verificado que o revólver seria um simulacro.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “durante o dia, populares já haviam informado que o suspeito estaria andando por ruas ameaçando algumas pessoas e exibindo o objeto. A Polícia Militar iniciou diligências e encontrou o homem que foi abordado, contudo, não sendo encontrada com ele a possível arma de fogo no momento. A Polícia Militar chegou ao local e deu voz de prisão pelo crime de AMEAÇA (Art 147 do CPB). O homem foi conduzido a 5ª DRPC em Macau para os procedimentos cabíveis. Na Delegacia o suspeito informou que teria apontado o simulacro por brincadeira”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar