NA OPOSIÇÃO DE MACAU, FLÁVIO VERAS JÁ DIZ A QUE VEIO

O ex-prefeito de Macau Flávio Veras botou o bloco na rua, antes do carnaval chegar. Com o empresário na procissão de São Sebastião em Barreiras, neste sábado, 20, os pré-candidatos a prefeito Rodrigo Aladim, Raimundo da Casa de Saúde e Geruza Fonseca.

Liderança na comunidade, o ex-vereador Dantas também estava ao lado de Flávio, que mais cedo postou fotos com Zé Maria, liderança na Ilha de Santana, que abriu do governo e passa a compor a oposição com o Caboré.

Candidato a reeleição, o prefeito Dr. Zé Menezes também juntou lideranças, vereadores e apoiadores, ontem e hoje nos festejos de São Sebastião na comunidade praieira.

Não é humor, mas dar pra rir…

E aqui pra gente, 2024 tá só começando, mas em Macau já tem colega blogueiro aperreado, acendendo uma vela pra Deus e outra pra o diabo.