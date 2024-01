OPERAÇÃO LÂMINAS DE AÇO: POLÍCIA MILITAR PRENDE MULHER POR FERIR COMPANHEIRO A GOLPES DE TESOURA EM GUAMARÉ

Numa operação bem sucedida, a 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu com êxito na noite da ultima quinta-feira (18), uma mulher suspeita de ter agredido seu companheiro com golpes de tesoura. A ocorrência aconteceu na Rua Enfermeira Valdívia, no Conjunto Paulo Bento, na entrada de Guamaré.

A ação se deu, por volta as 20h, após os Policiais Militares serem acionados pelo marido da suspeita, informando que desejaria retirar alguns pertences de sua residência, pois teria sofrido agressões de sua companheira. O homem mostrou aos Policiais alguns ferimentos nas mãos e braços que segundo ele, teriam sido provocados por sua esposa através de golpes de tesoura.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “a Polícia Militar teria recebido várias denúncias sobre essa ocorrência e o casal já é conhecido pelas confusões no Bairro. A Equipe se diligenciou até a residência encontrando a suspeita que confirmou os fatos. Foi dado voz de prisão pelo crime de LESÃO CORPORAL DOLOSA (aRT 129, 9§ o CPB). A suspeita foi conduzida a 5ª DRPC para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar